WTA Finals: Dabrowski/Routliffe holen sich in Riad den Doppel-Titel

Die kanadisch-neuseeländische Paarung Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe setzte sich bei den WTA Finals in Riad im Endspiel des Doppel-Wettbewerbs gegen Katerina Siniakova und Talyor Townsend in zwei Sätzen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2024, 16:28 Uhr

Die neuen (inoffiziellen) WTA-Doppel-Weltmeisterinnen sind die Kanadierin Gabriela Dabrowski und die Neuseeländerin Erin Routliffe: Das bei der Jahresabschluss-Veranstaltung in Riad an Position zwei gesetzte Paar setzte sich im Endspiel gegen das tschechisch-US-amerikanische Gespann Katerina Siniakova und Taylor Townsend mit 7:5, 6:3 durch. Obwohl Siniakova in der Doppel-Weltrangliste auf Platz eins steht, ging das unterlegene Paar “nur” als die Nummer acht ins Rennen - Townsend belegt aktuell Rang neun im WTA-Doppel-Ranking.

Für Dabrowski und Routliffe ist es der erste Titel bei den WTA Finals, im Vorjahr war im Halbfinale gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Ellen Perez (Australien) Schluss gewesen. Für Siniakova reichte es diesmal nicht für den vollen Erfolg - 2021 schnappte sich die Dame aus Hradec Kralove an der Seite ihrer Landsfrau Barbora Krejcikova den Titel. Für Townsend war es die erste Teilnahme bei den WTA-Finals überhaupt.

