WTA Finals: Jasmine Paolini schlägt Rybakina

Jasmine Paolini (WTA-Nr. 4) hat ihr Auftaktmatch bei den WTA Finals in Riad gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 20:05 Uhr

Paolini, Finalistin der French Open und in Wimbledon, besiegte im zweiten Match der orangen Gruppe Elena Rybakina mit 7:6 (5) und 6:4 und holte ihre ersten Punkte bei den Jahresend-Meisterschaften der Frauen in Riad.

Paolini profitierte dabei auch von der fehlenden Matchpraxis von Elena Rybakina, die seit den US Open kein Spiel mehr bestritten hatte. Und in den zwei Durchgängen gegen die Italienerin ganze 56 Fehler ohne Not produzierte.

Im mäßig besetzten Stadion in Riad hatten sich auch ein paar italienische Fans eingefunden - zur Freude von Paolini.

Paolini am Sonntag im Doppel noch mal dran

Im ersten Match des Tages hatte die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka gegen Qinwen Zheng gewonnen.

Am Sonntag ist die blaue Gruppe am Start. Den Anfang machen Iga Swiatek und Barbora Krejcikova, gefolgt von CoCo Gauff und Jessica Pegula. Paolini ist dann auch im Doppel am Start, an der Seite von Sara Errani.

