WTA Finals Riad: Aryna Sabalenka eröffnet mit Sieg über Qinwen Zheng

Den ersten Sieg bei den WTA Finals in Riad (Saudi Arabien) holte sich die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka gegen Qinwen Zheng.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 17:58 Uhr

Aryna Sabalenka blieb zur Eröffnung der diesjährigen WTA Finals in Riad (Saudi Arabien) ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Weißrussin bezwang im ersten Match der Gruppe “Purple” die an sieben gesetzte Chinesin Qinwen Zheng nach 1:24 Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:4. Lediglich bis zur Mitte des zweiten Satzes blieb die Partie offen und spannend - mit dem entscheidenden Break zur 5:4-Führung war die Angelegenheit jedoch erledigt.

Sabalenka stand in ihrer Karriere bisher einmal im Finale des Jahresabschluss-Turniers - 2022 verlor sie im Endspiel in Fort Worth (Texas, USA) gegen die Französin Carlone Garcia in zwei Sätzen. Im Vorjahr im mexikanischen Cancun kam das Aus im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek aus Polen.

Im Anschluss folgt noch die zweite Partie der purpurnen Gruppe. Da fordert die Kasachin Elena Rybakina die Italienerin Jasmine Paolini zum Duell.

Zuvor setzten sich in der ersten Doppelpartie der grünen Gruppe Nicole Melichar-Martinez (USA) und Ellen Perez (Australien) mit 6:1, 1:6 und 10:6 im Match-Tiebreak gegen die höher eingestuften Su-Wei Hsieh (Südkorea) und Elise Mertens (Belgien) durch. Am Abend folgt dann vor dem zweiten Einzel die Partie zwischen den topgesetzten Lyudmyla Kichenok (Ukraine) / Jelena Ostapenko (Lettland) und Katerina Siniakova / Taylor Townsend (USA).

Hier das Einzel-Tableau in Riad.