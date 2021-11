WTA Finals: Julia Görges - "Sabalenka könnte Probleme bekommen"

Der Weg zum letzten großen Titel des Jahres führte über das „Porsche Race to the WTA Finals“. Die acht punktbesten Tennisspielerinnen dieser offiziellen Qualifikationsrangliste sicherten sich einen Startplatz bei den WTA Finals vom 10. bis 17. November in Guadalajara. Porsche ist seit 2014 offizieller Partner des prestigeträchtigen Jahresendturniers.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 19:47 Uhr

© Porsche Aryna Sabalenka startet in Guadalajara als Favoritin

Die Favoritinnen von Porsche-Markenbotschafterin Julia Görges im Pan American Tennis Center der mexikanischen Millionenstadt sind Barbora Krejcikova und Iga Swiatek – sowie als hoffnungsvolle Außenseiterin Anett Kontaveit.



„Mit ihrem variablen Spiel kann sich Barbora den besonderen Umständen in der Höhe von Guadalajara sicherlich gut anpassen. Ich hoffe nur, dass sie bei ihren ersten WTA Finals nicht zu nervös ist“, sagt die Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix 2011 über die French-Open-Siegerin. In Paris hat die Tschechin zusammen mit Katerina Siniakova auch das Doppel gewonnen, ebenso wie bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das erfolgreichste Duo des Jahres tritt auch in Guadalajara an, als eine von acht Doppelpaarungen, die ebenfalls über das „Porsche Race to the WTA Finals“ das Ticket für Mexiko gelöst haben. „Von der Spielanlage her sollte auch Iga Swiatek um den Titel spielen können“, sagt Julia Görges, die ihre erfolgreiche Tenniskarriere vor gut einem Jahr beendete, über die polnische French-Open-Siegerin von 2020. „Sie hat den Spin, der in der Höhenlage von Guadalajara der Schlüssel zum Erfolg sein könnte.“

Sabalenka und die Höhenlage

Was die Titelchancen von Aryna Sabalenka angeht, der Weltranglistenzweiten und Topgesetzten aus Belarus, ist Julia Görges eher skeptisch. „Sie hat in dieser Saison sehr stark gespielt, auch beim Porsche Tennis Grand Prix, wo ich sie im Finale live erlebt habe“, sagt sie. „Ich befürchte aber, dass sie Probleme bekommen könnte, weil sie sehr gerade spielt und die in Guadalajara verwendeten Bälle für sie dadurch sehr schwierig zu kontrollieren sein werden.“ Wegen der dünnen Luft in über 1.500 Metern Höhe wird mit drucklosen, extrem weichen Bällen gespielt, die die Spielerinnen nicht gewohnt sind. Julia Görges: „Bei uns würden diese Bälle nicht springen, nur wegrollen. In der Höhe gehen sie jedoch ab wie eine Rakete.“



Als Außenseiterin mit Titelchancen sieht sie die Estin Anett Kontaveit, 2019 Finalistin beim Porsche Tennis Grand Prix. Sie kennt sie gut, hat früher oft zusammen mit ihr trainiert. „Von allen Spielerinnen bei den Finals hat man von ihr sicherlich am allerwenigsten erwartet, dass sie sich qualifizieren kann“, sagt sie. „Mit zuletzt zwei Siegen in Folge in Moskau und Cluj-Napoca hat sie es quasi auf den letzten Drücker geschafft. Sie hat gerade einen Lauf und am wenigsten Druck von allen – das macht sie für jede Gegnerin gefährlich.“

© Porsche Porsche ist seit 1974 Partner der WTA Finals

Spielerinnen: Über das „Porsche Race to the WTA Finals“ mit insgesamt 54 Turnieren, darunter den vier Grand Slams, haben sich diese Spielerinnen für das traditionsreiche Jahresendturnier qualifiziert:

Gruppe Chichén Iztá: Aryna Sabalenka (Belarus), Maria Sakkari (Griechenland), Iga Swiatek (Polen), Paula Badosa (Spanien).

Gruppe Teotihuacán: Barbora Krejcikova (Tschechien), Karolina Pliskova (Tschechien), Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix 2018, Garbine Muguruza (Spanien), Anett Kontaveit (Estland).

Ebenfalls qualifiziert sind die acht besten Doppel.



Modus: Gespielt wird in den beiden Gruppen nach dem Round-Robin-System jede gegen jede. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Die Einzelsiegerin erhält die Billie Jean King Trophy, das siegreiche Doppel wird mit der Martina Navratilova Trophy ausgezeichnet.



Historie: Die WTA Finals wurden erstmals 1972 in Bacon Raton/Florida ausgetragen. Siegerin damals: Chris Evert. Die erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Turniers ist Martina Navratilova mit sieben Siegen im Einzel. Die erste deutsche Gewinnerin war 1982 Sylvia Hanika. Steffi Graf holte als erfolgreichste Deutsche fünf Mal (1987, 1989. 1993, 1995, 1996) den Titel – 1995 im Finale gegen Anke Huber, heute Sportliche Leiterin des Porsche Tennis Grand Prix.