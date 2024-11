WTA Finals live: Elena Rybakina vs. Qinwen Zheng im TV, Livestream und Liveticker

Elena Rybakina und Qinwen Zheng treffen im dritten Match der Gruppe Purple bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 16:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Elena Rybakina und Qinwen Zheng treffen zum dritten Mal aufeinander

Und wie es bei den WTA Finals üblich ist, stehen sowohl Elena Rybakina wie auch Qinwen Zheng heute schon unter Zugzwang. Denn beide Spielerinnen haben ihr Auftaktmatch ja verloren: Olympiasiegerin Zheng gegen Aryna Sabalenka, Rückkehrerin Rybakina gegen Jasmin Paolini.

In der internen Bolanz hat Rybakina die Nase vorne. Die Kasachin gewann beide bisherigen Partien: 2022 in Wimbledon knapp, im vergangenen Jahr in Peking deutlich.

Rybakina vs. Zheng - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Elena Rybakina und Qinwen Zheng gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.