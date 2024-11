WTA Finals live: Iga Swiatek vs. Coco Gauff im TV, Livestream und Liveticker

Nach ihren Auftaktsiegen treffen Iga Swiatek und Coco Gauff am Dienstag bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 16:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Iga Swiatek und Coco Gauff treffen aufeinander

Sowohl für Iga Swiatek als auch für Coco Gauff verlief der Start bei den WTA Finals in Riad erfolgreich. Während die Polin ihr erstes Gruppenspiel gegen Barbora Krejcikova dank eines starken Comebacks doch noch gewann, hatte die US-Amerikanerin mit ihrer Landsfrau Jessica Pegula keinerlei Probleme.

Die Favoritenrolle ist Gauff dennoch nur bedingt zuzuschreiben. Denn von den bisherigen zwölf Duellen mit Swiatek konnte sie nur eines für sich entscheiden.

Swiatek vs. Gauff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Coco Gauff gibt es ab 16:o0 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Die Gruppen im Überblick