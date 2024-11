WTA Finals live: Iga Swiatek vs. Daria Kasatkina im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Gruppelspieltag treffen Iga Swiatek und Daria Kasatkina bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2024, 13:41 Uhr

Nach dem Rückzug von jessica Pegula, darf sich Iga Swiatek zum Abschluss der Gruppenphase mit Daria Kasatkina messen. Für Iga Swiatek hat die Partie eine wichtige Bedeutung, denn mit einem Sieg kann die Polin das Halbfinalticket beim Jahresendturnier buchen

Die Favoritenrolle ist Swiatek klar zuzuschreiben. Denn von den bisherigen sechs Duellen mit Swiatek konnte daria Kasatkina nur eines für sich entscheiden.

Swiatek vs. Kasatkina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und daria Kasatkina gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

