WTA Finals: Pegula zieht raus - Swiatek trifft in Entscheidung auf Kasatkina

Jessica Pegula hat bei den WTA Finals in Riad ihr letztes Match aufgrund einer Verletzung am linken Knie abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 19:41 Uhr

Sie kämpfe etwas mit einer Verletzung, die sich dieser Woche wieder verstärkt bemerkbar gemacht habe, sagte Pegula in Riad. Dabei hätte sich in den Tagen vor Turnierbeginn alles gut angefühlt. Aber bei ihren beiden Spielen habe sie Probleme gehabt, sich gut zu bewesen, so die Weltranglisten-Sechste.

Für Pegula ist der Rückzug letztlich ohne Belang: Sie hatte nach zwei Zweisatz-Niederlagen gegen Coco Gauff und Barbora Krejcikova keine Chance mehr auf ein Weiterkommen gehabt.

Somit kommt Ersatzspielerin Daria Kasatkina zur Ehre, noch in das Jahresabschluss-Turnier der WTA eingreifen zu dürfen. Sie trifft am Donnerstag auf die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek, die wiederum gewinnen muss, um ins Halbfinale einzuziehen - wenn denn auch Gauff gegen Krejcikova siegt. Ansonsten wäre sie ausgeschieden.