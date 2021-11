WTA Finals: Pliskova schlägt Muguruza in Drei-Satz-Thriller

Karolina Pliskova und Garbine Muguruza haben bei den WTA Finals in Guadalajara das erste Highlight gesetzt. Am Ende gewann die Tschechin mit 4:6, 6:2 und 7:6 (6).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2021, 07:26 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova hat wieder einmal gegen Garbine Muguruza gewonnen

Volle Hütte, volles Programm am ersten Abend der WTA Finals in Guadalajara. Und mit Karolina Pliskova feierte eine Frau ihren ersten Erfolg, die aufgrund der Head-to-Head-Bilanzen als Favoritin in der Gruppe B gelten muss. Denn nach dem 4:6, 6:2 und 7:6 (6) gegen Garbine Muguruza führt Pliskova im direkten Vergleich mit der Spanierin nun mit 9:2. Auch gegen Landsfrau Barbora Krejcikova und gegen Anett Konatveit hat die tschechische Wimbledon-Finalistin die Nase vorne.

Pliskova ist bei den WTA Finals bereits zum fünften Mal am Start, auch Muguruza hat beim Jahresendturnier schon aufgeschlagen. Damit sind die beiden Veteraninnen aber auch die einzigen Spielerinnen im Teilnehmerfeld, die auf Erfahrungen bei den Finals zurückgreifen können. Im ersten Match am Mittwoch in Guadalajara hatte Anett Kontaveit ihre erstaunliche Hochform der letzten Wochen prolongiert und sich gegen French-Open-Championesse Krejcikova sicher mit 6:3 und 6:4 behauptet. Leicht machte es Muguruza ihrer Gegnerin jedenfalls nicht: Pliskova konnte erst ihren vierten Matchball verwerten.

Heute geht es in Guadalajara mit den Spielen der Gruppe A weiter. Zunächst trifft Iga Swiatek auf Maria Sakkari, in der Night Session spielen dann Turnierfavoritin Aryna Sabalenka und Paula Badosa gegeneinander.

Gespielt wird traditionell in zwei Vierer-Gruppen. Die beiden besten Spielerinnen aus jeder Gruppe steigen in das Halbfinale auf, wobei die jeweils Ersten gegen die Zweiten der anderen Gruppe spielen.