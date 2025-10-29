WTA Finals Riad: Vorrunden-Gruppen stehen fest

Die Würfel für die Vorrunden-Gruppen bei den WTA-Finals in Riad sind gefallen. Während die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka mit Coco Gauff, Jessica Pegula und Jasmine Paolini um den Einzug ins Halbfinale kämpft, sieht sich Iga Swiatek den Kolleginnen Amanda Anisimova, Madison Keys und Elena Rybakina gegenüber.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 07:26 Uhr

© Getty Images Titelverteidigerin Coco Gauff, Amanda Anisimova und Turnierdirektorin Garbine Muguruza (v.l.) bei der Auslosung der WTA-Finals 2025 in Riad.

In der bereits 54. Auflage ermitteln die Profi-Spielerinnen der WTA-Tour vom 1. bis 8. November zum Saisonabschluss ihre Weltmeisterin im direkten Finalturnier. Während Iga Swiatek im vorletzten Jahr den Titel erringen konnte, wird Coco Gauff als Titelverteidigerin in die King Saud University Arena im Saudi-arabischen Riad anreisen.

Analog der Herren fungieren auch bei den Damen zwei absolute Tennis-Legenden als Namensgeberinnen für die beiden Vorrunden-Gruppen. So führt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die sich als erste Spielerin für die WTA-Finals qualifizieren konnte, die Gruppe „Steffi Graf“ an. Herausgefordert wird die vierfache Grand-Slam-Championesse dabei von der French-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA, deren Landsfrau Jessica Pegula und der Italienerin Jasmine Paolini, die als Spielerin mit dem niedrigsten Ranking ins Rennen gehen wird.

Die Gruppe „Serena Williams“ wird von der amtierenden Wimbledonsiegerin Iga Swiatek aus Polen angeführt. Dabei kommt es in der Vorrunde unter anderem zur Neuauflage des Endspiels von London gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova. Des weiteren bekommt es die sechsfache Major-Championesse mit der ehemaligen Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den Vereinigten Staaten und der ehemaligen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina aus Kasachstan zu tun, die in einem beeindruckenden Endspurt als letzte Spielerin auf den Finalzug aufspringen konnte.

Group Steffi Graf Group Serena Williams Aryna Sabalenka [1] Iga Swiatek [2] Coco Gauff [3] Amanda Anisimova [4] Jessica Pegula [5] Elena Rybakina [6] Jasmine Paolini [8] Madison Keys [7]