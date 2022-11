WTA-Finals: Sabalenka ist Halbfinale einen Schritt näher

Aryna Sabalenka gewann gegen Jessica Pegula 6:3 7:5. Ob sie ins Halbfinale des WTA-Endspiels kommt, hängt von Ons Jabeur ab.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 23:24 Uhr

© Getty Images Sabalenka gewinnt gegen Pegula

Fort Worth, Texas – der Ort, an dem acht Frauen um die Krone der diesjährigen Frauen-Tour kämpfen. Im Gruppenmodus spielen je vier Frauen nach dem Round-Robin-Prinzip. Aus der Gruppe „Tracy Austin“ hat sich schon die Polin und Nummer eins Iga Swiatek qualifiziert. Caroline Garcia und Daria Kasatkina spielen noch um den Halbfinaleinzug. Maria Sakkari konnte in ihrer Gruppe „Nancy Richey“ bereits Jessica Pegula und Aryna Sabalenka besiegen. Die Griechin war die erste Spielerin, die sich für das Halbfinale qualifizieren konnte.

Sabalenka immer noch mit Chance auf Titel

Fünf Millionen US-Dollar stehen in Fort Worth insgesamt an Preisgeld zur Disposition. Und nach dem 6:3 und 7:5 gegen Jessica Pegula ist auch Aryna Sabalenka noch in der Verlosung um den Turniersieg. Am Dienstag hatte die Belarussin bereits Ons Jabeur mit 3:6, 7:6 (5), 7:5 bezwungen. Nun hängt es vom Ergebnis des Matche szwischen Sakkari und Jabuer ab, ob Sabalenka einen Platz in der Vorschlussrunde bekommt.

Mit dem Sieg der inoffiziellen WTA-Weltmeisterschaft würde Sabalenka den ersten Titel dieses Jahr und ihren zwölften insgesamt holen. Doch selbst, wenn sie ins Halbfinale kommt, müsste sie noch gegen die sehr gut spielende Swiatek gewinnen. Diese hatte ihre beiden Partien sehr glatt in zwei Sätzen gewonnen.

Hier das Tableau in Fort Worth