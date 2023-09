WTA Finals: Sakkari plötzlich wieder mit besten Karten

Mit dem Erfolg beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara hat Maria Sakkari einen Startplatz bei den WTA Finals in Cancun schon einigermaßen sicher in der Tasche.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 23:12 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari darf sich Hoffnungen auf einen Startplatz bei den WTA Finals in Cancun machen

Na, das wäre doch noch was für Maria Sakkari, deren Grand-Slam-Saison mit den Erstrunden-Niederlagen in Roland-Garros (gegen Karolina Muchova), in Wimbledon (gegen Marta Kostyuk) und Flushing Meadows (gegen Rebekka Masarova) ein ziemlich einwandfreies Desaster war: die Teilnahme an den WTA Finals in Cancun. Und es sieht gut aus: Denn mit den 1.000 Punkten aus Guadalajara steht Sakkari im race auf Position sechs, mit 4.360 Punkten. Das sieht sehr ordentlich aus für die 28-Jährige.

Fünf Plätze sind ohnehin schon fix vergeben - und zwar an Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula und Elena Rybakina. Für Letztere wird es in Cancun eine Premiere geben.

Ein paar Möglichkeiten, große Punkte zu holen, gibt es allerdings noch: Wie etwa bei den Turnieren in Tokio (ein 500er, beginnt am heutigen Montag) oder beim 1000er in Peking.

Interessant wird allerdings auch die Woche nach dem Saisonabschluss in Cancun sein. Denn die wird von der Frage beherrscht, welche der Frauen zurück nach Europa und ganz spezifisch nach Sevilla reisen, um dort das Finale des Billie Jean King Cups zu spielen. Denn dafür kommen Gauff, Pegula, Swiatek oder Rybakina allesamt in Frage.