WTA Finals: Warum Aryna Sabalenka heute Coco Gauff die Daumen drückt

Aryna Sabalenka steht bei den WTA Finals in Riad bereits im Halbfinale. Und darf heute womöglich über einen weiteren Meilenstein jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 19:02 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht bereits im Semifinale

Zwei Matches, vier Sätze, zwei Siege. Aryna Sabalenka präsentiert sich bei den WTA Finals in Riad bislang in beneidenswerter Form. Durch ihren 6:4 und 7:5-Erfolg über Jasmine Paolini qualifizierte sich die Weltranglistenerste bereits am Montag für das Halbfinale. Heute winkt der 26-Jährigen ein weiterer Meilenstein.

Sollte nämlich Iga Swiatek ihre Begegnung gegen Coco Gauff (ab 16:00 Uhr im tennisnet-Liveticker) verlieren, würde Sabalenka das Jahr 2024 unabhängig von den weiteren Ergebnissen in Riad als Nummer eins der Welt abschließen. Es wäre dies eine Premiere für die dreifache Grand-Slam-Siegerin.

Swiatek im Head to Head klar vorne

Und die Chancen scheinen durchaus gegeben, dass Sabalenka am Dienstag Grund zum Feiern hat. Denn während Swiatek in ihrer Auftaktpartie gegen Barbora Krejcikova am Rande einer Niederlage stand, zeigte Gauff beim 6:3 und 6:2-Erfolg über Jessica Pegula eine bärenstarke Leistung. Im direkten Vergleich liegt Swiatek allerdings klar mit 11:1 voran.

Selbst bei einem Swiatek-Erfolg hielte Sabalenka weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Bereits ein weiterer Sieg in Saudi-Arabien genügt der 26-Jährigen, um auf der Spitzenposition zu überwintern. Diesen könnte Sabalenka, die in diesem Jahr die Australian Open und US Open gewann, bereits am Mittwoch gegen die bereits ausgeschiedene Elena Rybakina einfahren.

Die Gruppen im Überblick