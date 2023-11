WTA Florianopolis: Ajla Tomljanovic feiert emotionalen Turniersieg

Ajla Tomljanovic hat nach ihrer langen Verletzungspause das WTA-125-Turnier im brasilianischen Florianopolis gewonnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2023, 18:10 Uhr

© Getty Images Ajla Tomljanovic tankte Selbstvertrauen

Ajla Tomljanovic hat am Sonntag ihren bisher größten Turniersieg eingefahren: Die 30-Jährige entschied das WTA-125-Event im brasilianischen Florianopolis nach einem 6:1 und 7:5-Erfolg gegen Martina Capurro Taborda für sich und durfte nach ihrer langen Verletzungspause zu Beginn der Saison somit wieder über ein Erfolgserlebnis jubeln.

Die Australierin verpasste die ersten sieben Monate der laufenden Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung und kehrte erst bei den US Open auf die Tour zurück. In New York hatte Tomljanovic 2022 die Karriere von Serena Williams beendet und zum dritten Mal in ihrer Laufbahn das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Im Ranking machte die ehemalige Weltranglisten-32 durch den Turniersieg in Florianopolis einen großen Sprung nach vorne: Tomljanovic, die in der zweiten Runde gegen die Türkin Ipek Oz vier Matchbälle abgewehrt hatte, verbesserte sich um 261 Positionen auf Rang 282.