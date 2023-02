WTA: Garcia in Lyon im Endspiel, Andreescu muss in Hua Hin aufgeben

Caroline Garcia steht beim WTA-Tour-250-Turnier in Lyon im Endspiel und trifft dort auf die US-Amerikanerin Alycia Parks. Bianca Andreescu verpasst hingegen das Finale in Hua Hin, sie musste in der Vorschlussrunde wegen einer Erkrankung aufgeben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2023, 19:41 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia steht bei ihrem Heimturnier in Lyon im Endspiel

Ein Heimsieg beim WTA-Tour-250-Turnier in Lyon ist zum Greifen nahe: Caroline Garcia steht nach einem Zweisatz-Erfolg über die Kolumbianerin Camila Osorio in ihrem fünfzehnten Endspiel auf der großen Damentour. Die 29-jährige Französin setzt sich nach lediglich 72 Spielminuten mit zweimal 6:2 gegen die Südamerikanerin durch.

Im ersten Halbfinale des Tages schaffte Alycia Parks den Einzug in ihr erstes WTA-Tour-Endspiel überhaupt. Die 22-Jährige aus Atlanta, Georgia, die in der ersten Runde die Österreicherin Julia Grabher aus dem Turnier nahm, bezwang die Belgierin Maryna Zanevska 6:3, 7:6 (4). Das bisher einzige Duell zwischen Garcia und Parks gewann die WTA-Finals-Siegerin des Vorjahres 2021 in der ersten Qualifikationsrunde für das 1000er-Event in Cincinnati in drei Durchgängen 6:3, 1:6, 6:3.

Tsurenko in ihrem sechsten Karriere-Endspiel

Im thailändischen Hua Hin wird es nichts mit dem ersten Turniersieg von Bianca Andreescu seit ihrem US-Open-Triumph 2019. Denn beim Stand von 5:7, 0:4 musste die Kanadierin gegen Lesia Tsurenko aufgrund einer Erkrankung vorzeitig zum Netz schreiten. Die Ukrainerin steht damit in ihrem sechsten Karriere-Endspiel, wo sie auf die Chinesin Lin Zhu treffen wird.

Die Asiatin setzte sich gegen ihre etwas besser eingeschätzte Landsfrau Xinyu Wang 6:2, 6:4 durch und hat nun die Möglichkeit auf ihren ersten Turniersieg auf großer Bühne.

