WTA: Gauff und Muguruza starten Saison mit Siegen

Der Spielbetrieb auf der WTA-Tour nimmt Fahrt auf. Während sich in Auckland eine Teenagerin auszeichnen konnte, startete in Shenzhen eine zweimalige Major-Siegerin erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 12:03 Uhr

© Getty Images Cori Gauff ist gut in das Jahr 2020 gestartet

Das am besten besetzte Teilnehmerinnen-Feld hat in der laufenden Woche Brisbane aufzubieten, keine Frage. Aber auch in Auckland wird großer Tennissport geboten: Serena Williams tritt zum zweiten Mal in Australien an, Julia Görges startet ihre Titelverteidigung, Caroline Wozniacki spielt ihr wohl vorletztes Turnier. Viele Augen sind allerdings auch auf Cori Gauff gerichtet. Die immer noch erst 15-jährige US-Amerikanerin hat im vergangenen Jahr nach ihrem erstaunlichen Run in Wimbledon im Herbst in Linz ihren ersten Turniersieg gefeiert.

Und nun auch einen formidablen Start in das Tennisjahr 2020 hingelegt. Gegen Viktoria Kuzmova benötigte Gauff lediglich 62 Minuten, um mit 6:3 und 6:1 als Siegerin vom Platz zu gehen. In der zweiten Runde geht es entweder gegen Laura Siegemund oder Alison van Uytwanck, die sich erst am Dienstag gegenüberstehen.

Muguruza mit neuer Trainerin erfolgreich

In Shenzhen hat sich Titelverteidigerin Aryna Sabalenka mit Margarita Gasparyan nicht lange aufgehalten. Die Weißrussin gewann mit 6:3 und 6:0. Ebenfalls erfolgreich blieb zum Auftakt des Jahres Garbine Muguruza. Die Wimbledon-Siegerin von 2017 hatte in der Offseason ihren Coach Sam Sumyk verabschiedet, versucht sich nun mit Conchita Martinez, die mit Muguruza ja schon als spanische Fed-Cup-Chefin zusammengearbeitet hatte.

Muguruza tat sich in Shenzhen mit der chinesischen Wildcard Xinyu Wang zu Beginn noch Probleme, siegte schließlich mit 3:6, 6:3 und 6:0. Sollte Muguruza auch die zweite Aufgabe lösen, träfe sie im Viertelfinale plangemäß auf die Nummer eins des Turniers: die Schweizerin Belinda Bencic.

