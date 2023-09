WTA Guadalajara: Die Renaissance von Sofia Kenin geht weiter

Nach ihrem Finaleinzug in San Diego vergangene Woche steht Sofia Kenin nun auch beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara schon wieder in der Vorschlussrunde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2023, 08:16 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin ist wieder da

Vor ein paar Monaten hat der US-amerikanische Starcoach Rick Macci in einem Podcast mit Patrick McEnroe angemahnt, man möge Sofia Kenin nicht vergessen. Diese sei eine große Kämpferin. Und werde auf den Courts der WTA-Welt schon bald wieder Erfolge feiern. Nun: Die letzten beiden Wochen scheinen die These von Macci zu belegen. Denn Kenin erreichte in San Diego das Endspiel, das sie allerdings gegen Barbora Krejcikova verlor.

Und in der aktuellen Woche steht die Australien-Open-Siegerin von 2021 beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara auch schon wieder im Halbfinale. Kenin besiegte am Donnerstag (Orstzeit) Leylah Fernandez in einem unterhaltsamen Match mit 6:4, 6:7 (6) und 6:1. In der Vorschlussrunde spielt Kenin gegen Caroline Dolheide, die die Gunst der Stunde in Mexiko nutzt und sich im Viertelfinale gegen Martina Trevisan mit 3:6, 7:6 (4) und 6:3 behaupten konnte. Trevisan hatte zuvor Turnierfavoritin Ons Jabeur besiegt.

Das zweite Halbfinale bestreiten Maria Sakkari und Caroline Garcia. Sakkari gewann gegen Emiliana Arango mit 6:3 und 6:4, Garcia setzte sich gegen Victoria Azarenka mit demselben ergebnis durch.

