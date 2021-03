WTA Guadalajara: Finale! Bouchard mit Chance auf zweiten Karriere-Titel

Eugenie Bouchard hat das Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Guadalajara erreicht. Die Kanadierin trifft dort auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 08:09 Uhr

© Getty Images Genie Bouchard kann heute endlich mal wieder einen Titel holen

Als Eugenie Bouchard vor ein paar Tagen aus Lyon angereist am Flughafen in Guadalajara, Mexiko, landete, konnte sie die Ankündigung ihres Auftritts beim WTA-Tour-250-Turnier am Flughafen kaum übersehen. Auch wenn die letzten Jahre für die Kanadierin sportlich etwas dünn ausgefallen sind - eine gewisse Prominenz strahlt Bouchard immer noch aus.

Und mittlerweile scheint es auch auf dem Tennisplatz wieder aufwärts zu gehen. In Lyon konnte Bouchard mit Partnerin Olga Danikovic das Endspiel erreichen, in Guadalajara ist es nun im Einzel so weit. Bouchard besiegte im Halbfinale die Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 6:2 und 7:6 (2) und bekommt es im Endspiel mit Sara Sorribes Tormo zu tun. Die Spanierin gewann gegen die Nummer zwei des Turniers, Marie Bouzkova, mit 6:3 und 7:6 (3).

Für Sorribes Tormo geht es um den ersten Turniersieg ihrer Karriere überhaupt, Bouchard konnte 2014 in Nürnberg den Titel holen. Im Moment liegt die ehelamige Top-Ten-Spielerin nur noch auf Position 144 der WTA-Weltrangliste.

Hier das Einzel-Tableau in Guadalajara