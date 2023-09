WTA Guadalajara: Qualifikation nicht voll besetzt - Doppelspezialistin Schuurs mit Premiere

Verrückte Sache: Weil es beim WTA-1000er-Turnier in Guadalajara nicht genügend Teilnehmerinnen fürs Quali-Feld gab, mussten einige Doppelspezialistinnen ran.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 16:24 Uhr

© Getty Images Demi Schuurs

Über das recht schwach besetzte 1000er-Turnier in Guadalajara hatten wir bereits geschrieben - Ons Jabeur stellt immerhin die Nummer 1 im Hauptfeld vor Maria Sakkari. Und immerhin sind 16 der Top 34 der Welt dann doch am Start.

Die "Schwäche" der Besetzung spiegelt sich dennoch auch woanders wider: im Quali-Draw. Denn in das hatten sich offenbar nicht genügend Spielerinnen eingeschrieben, sodass einige, die eigentlich einzig fürs Doppel nach Mexiko gereist waren, sich auch hier versuchten. So wie Nicole Melichar-Martinez (im Doppel die Nummer 19, im Einzel ohne Ranking), Vorhand-Slice-Göttin Monica Niculescu (im Doppel die Nummer 39, im Einzel mittlerweile ohne Ranking) oder Osakana Kalashnikova (im Doppel die 42, im Einzel ohne Ranking).

Shibahara und Schuurs stehen tatsächlich im Hauptfeld

Während die drei allesamt den Sprung ins Hauptfeld verpassten, schafften ihn zwei andere Doppelexpertinnen: Ena Shibahara, im Einzel nur die 589, im Doppel die 16, gewann ihre beiden Quali-Spiele - ein feiner Erfolg für die 25-jährige Japanerin, die immerhin regelmäßig auf ITF-Ebene auch im Einzel aufschlägt.

Noch verrückter hingegen die Leistung von Demi Schuurs: Die Niederländerin, im Doppel die Nummer 13 und im Einzel ohne Ranking, gewann ebenfalls ihre beiden Quali-Spiele und schaffte es überhaupt erstmals ins Einzel-Hauptfeld eines WTA-Turniers, mit stolzen 30 Jahren. Schuurs hatte zuletzt in Charleston in diesem Jahr, davor in Montréal in 2021 und 2018 eine Einzel-Qualifikation bestritten; dabei hatte sie sich eigentlich seit 2017 ausschließlich aufs Doppel konzentriert. Im Einzel hatte sie 2015 mit Platz 512 ihre höchste Platzierung gefeiert. In ein WTA Main Draw hatte sie es nie geschafft.

Ob das Einzelmärchen für die Doppelexpertinnen noch weitergeht? Schuurs trifft in Runde 1 im Hauptfeld auf Martina Trevisan, Shibaraha auf Karolina Pliskova.

