WTA Guadalajara: Wo die Dominos fallen

Der Kreis jener Spielerinnen, die sich beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara noch ein Ticket für die WTA Finals in Fort Worth holen können, ist wieder kleiner geworden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 08:02 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka muss um ihren Finalplatz zittern

Der Drei-Satz-Erfolg von Liudmila Samsonova gegen Aryna Sabalenka in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Guadalajara war für die Russin in vielerlei Hinsicht erfreulich. Finanziell, perspektivisch und auch deshalb, weil es der erste Sieg gegen eine Top-Fünf-Spielerin war. Samsonova hat aber trotz einer vor allem in den vergangenen Wochen herausragenden Saison 2022 keine Chance mehr auf einen Platz bei den WTA Finals in Fort Worth. Selbst wenn sie das Turnier in Mexiko für sich entscheidet.

Da geht es ihr nicht anders wie etwa Paula Badosa, die im vergangenen Jahr beim Saisonabschluss noch das Halbfinale erreicht hatte, oder Belinda Bencic. Diese beiden hätten mit einem erfolgreichen Auftritt in Guadalajara allerdings noch auf einen der ersten acht Plätze im Race vorrücken können. Alleine: Badosa musste nach verlorenem ersten Satz gegen Victoria Azarenka aufgeben. Und Bencic ging gegen Sloane Stephens chancenlos unter.

Sabalenka muss um Finalplatz zittern

Vor dem Beginn der Achtelfinali sieht es nun so aus: Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula und Cori Gauff haben ihr Ticket für Fort Worth gelöst. Caroline Garcia könnte mit einem Erfolg heute gegen Sloane Stephens ebenfalls alles klar machen.

Hinter Garcia steht in der Jahreswertung Aryna Sabalenka, die aber heute von Daria Kasatkina überholt werden könnte. Wenn Kasatkina gegen Ana Kalinskaya gewinnt. Veronika Kudermetova, die nun gegen Jelena Ostapenko spielt, müsste schon das Halbfinale erreichen, um an Sabalenka vorbei zu ziehen.

Und dann wären da noch Madison Keys, Maria Sakkari und Danielle Collins. Keys (im Achtelfinale gegen Azarenka) und Sakkari würde wohl eine Finalteilnahme reichen. Die das Tableau auch hergibt. Danielle Collins dagegen müsste schon ganz bis zum Ende durchziehen. Die kommende Hürde dabei? Maria Sakkari im heutigen Achtelfinale.