WTA Guangzhou: Aus für Tatjana Maria

Tatjana Maria ist im Viertelfinale von Guangzhou als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.09.2023, 14:51 Uhr

© Getty Images

Beim Comeback der WTA-Tour in China unterlag die 36-Jährige aus Bad Saulgau der Kasachin Julija Putinzewa mit 4:6, 7:6 (8:6), 0:6. Zuvor war Maria in zwei Duellen ohne Satzverlust geblieben.

Maria führte im zweiten Satz mit 3:0 und 5:2, gewann diesen aber erst im Tiebreak. Im entscheidenden dritten Durchgang war dann nichts mehr zu holen. Die an Position drei gesetzte Deutsche hatte in Guangzhou als einzige deutsche Spielerin das Achtelfinale erreicht. Jule Niemeier (Dortmund), Tamara Korpatsch (Hamburg) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) waren allesamt in der ersten Runde gescheitert.

Aus Protest gegen den Umgang mit der früheren Tennisspielerin Peng Shuai, die nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen hochrangigen Politiker im November 2021 weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, hatte sich die WTA aus China zurückgezogen. Im April hob die Spielerinnenorganisation ihren Bann auf, Guangzhou ist die erste Station.