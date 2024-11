WTA: Halbmarathon und Familie, aber Serena Williams fehlt der Tennissport

Nach dem Karriereende vor zwei Jahren hat sich Serena Williams bereits ganz anderen Herausforderungen verschrieben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 09:59 Uhr

© Getty Images

Nach ihrer legendären Tennis-Karriere sucht Serena Williams neue Herausforderungen um richtig fit zu bleiben. “Ich versuche, einen Halbmarathon zu laufen. Das ist mein neues Ziel”, erklärte die 43-Jährige in einem Interview mit dem “People”-Magazin. Eine herausragende neue Liebe oder gar ein Ersatz für den Racket-Sport wird das Laufen allerdings nicht, denn Tennis vermisse sie “wie verrückt”.

Mutter-Rolle das Allerwichtigste

Nach 27 Jahren beendete die jüngere der beiden Williams-Schwestern vor zwei Jahren ihre Profikarriere, in der sie alles, was es zu gewinnen gibt, gewonnen hat. Neben 23 Grand-Slam-Erfolgen nennt sie auch vier Olympia-Goldmedaillen ihr Eigen. Geschichte hat Williams dabei auch deshalb geschrieben, weil sie sich als schwarze Frau zu einer Ikone in einem von Weißen dominierten Sport emporspielte.

Williams ist aber auch Mutter - und zwar zweifache: 2017 erblickte ihre erste Tochter Olympia die Welt, im Vorjahr folgte die zweite Tochter Adira River. “Ich bin überglücklich, mich für meine Familie entschieden zu haben”. Ihr Wunsch sei es, die “beste Mutter aller Zeiten” zu werden.

Und bei solchen ambitionierten Zielen rückt eine Teilnahme bei einem Halbmarathon eigentlich schon wieder in den Hintergrund.