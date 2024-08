WTA Hamburg: Anna Bondar und Arantxa Rus spielen um den Titel

Das wird ein arbeitsreicher Finaltag für Anna Bondar und Arantxa Rus! Sowohl die Ungarin Bondar als auch Titelverteidigerin Rus gehen am Samstag beim WTA-125er-Turnier in Hamburg im Einzel- und im Doppel-Endspiel an den Start. Das Einzel beginnt um 13 Uhr, das Doppel findet im Anschluss statt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.08.2024, 22:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Valeria Witters

Anna Bondar musste zum Start in den Halbfinaltag unter dem geschlossenen Dach des Center Courts gegen Olga Danilovic aus Serbien durch ein Wechselbad der Gefühle gehen. Nach einem dominanten ersten Satz, den Bondar deutlich für sich entschied, kam die French-Open-Achtelfinalistin aus Serbien immer besser in Schwung und schaffte verdientermaßen den Satzausgleich. In einem extrem ausgeglichenen Entscheidungsdurchgang behielt Anna Bondar das bessere Ende für sich, gewann nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden mit 6:1, 3:6, 6:4 und erreichte ihr zweites Endspiel innerhalb einer Woche. Erst am vergangenen Sonntag hatte sie das ITF-Turnier in Hechingen für sich entschieden. Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen Bondar und Danilovic in den letzten vier Wochen. Bondar hatte zuvor das Match bei ihrem Heimturnier in Budapest für sich entschieden. Danilovic gewann im rumänischen Iasi.

Anschließend wurde Aranxta Rus ihrer Favoritinnenrolle gegen Elena-Gabriela Ruse gerecht. Im Duell der ehemaligen Turniersiegerinnen – Rus gewann im Jahr 2023 am Rothenbaum, Ruse hatte in 2021 im Endspiel gegen Andrea Petkovic triumphiert – setzte sich Rus mit 6:4 und 6:3 durch. Dabei war die Partie deutlich umkämpfter, als es das Ergebnis aussagt. Die Siegerin des Vorjahres bleibt damit nicht nur ohne Satzverlust, sondern hat auch ihr neuntes Match in Hamburg in Folge gewonnen.

Noma Noha Akugue und Ella Seidel unterliegen im Doppel-Halbfinale

Das Endspiel im Doppel findet am Samstag ohne deutsche Beteiligung statt – dafür gehen beide Einzelfinalistinnen gleich nochmal auf den Court. Noma Noha Akugue und Ella Seidel verpassten in ihrem Halbfinale gegen Arantxa Rus und Nina Stojanovic eine Überraschung. Die niederländisch-serbische Kombination gewann gegen das „Hamburger Doppel“ nach 68 Minuten mit 6:4 und 6:3.

Noha Akugue/Seidel ließen vor heimischen Publikum nichts unversucht, mussten sich aber am Ende dem erfahrenen Duo beugen. Zuvor lösten bereits Anna Bondar und Kimberley Zimmermann (Belgien), die schon seit mehreren Jahren zusammen spielen und auch noch gut befreundet sind, ihr Finalticket. Sie drehten das Match gegen Anastasia Destiuc und Miriam Kolodziejova aus Tschechien und gewannen mit 2:6, 6:1 und 10:4.