WTA Hamburg: Fünf deutsche Spielerinnen in der Quali dabei

Morgen startet die Qualifikation für das WTA-Tour-250-Turnier in Hamburg. Und in der Qualifikation wollen sich gleich fünf Lokalmatadorinnen beweisen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 19:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© MSC Hamburg Ladies Open Jule Niemeier möchte in Hamburg ins Hauptfeld

Auf los geht’s los! Am Sonntag um 10 Uhr fällt mit dem Beginn der Qualifikation der offizielle Startschuss für das Frauenturnier a, Rothenbaum 2026. Dabei dürfte der Fokus der Hamburger Tennisfans zu Beginn des WTA-250er-Turniers vor allem auf den insgesamt fünf deutschen Spielerinnen liegen, die an den Start gehen. Mit Emily Eigelsbach (17 Jahre/ Wimbledon-Viertelfinalistin bei den Juniorinnen 2026), Jule Niemeier (26/ Wimbledon-Viertelfinalistin 2022), Anna Petkovic (21/ Lokalmatadorin vom Der Club an der Alster) und Victoria Brand (16/ Viertelfinale beim WT50 in Darmstadt in dieser Woche) haben vier Spielerinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) eine Wildcard für die Qualifikation der Traditionsveranstaltung bekommen. Komplettiert wird das deutsche Quintett von Ex-Top-25-Spielerin Mona Barthel, die es zum Auftakt mit Ekaterina Yashina zu tun bekommt. Auch Arantxa Rus (Niederlande), die 2023 das Rothenbaum-Turnier gewann, greift in der Qualifikation zum Schläger.



Auf dem Center Court werden ab 10 Uhr vier deutsche Spielerinnen ihr Glück versuchen. Zum Auftakt bekommt es Anna Petkovic auf ihrer Heimanlage mit der topgesetzten Varvara Lepchenko aus den USA zu tun. Im Anschluss tritt Jule Niemeier gegen die an Position drei gesetzte Julia Avdeeva an.

Mindestens sechs Deutsche im Hauptfeld

Lokalmatadorin Tessa Brockmann (20/ Billie-Jean-King-Cup-Team Deutschland), Nastasja Schunk (22/ stand schon unter den Top 150 der Welt), Julia Stusek (18/ 1. Profi-Titel im Juni in Klosters) und Valentina Steiner (19/ feierte im Vorjahr in Hamburg ihre WTA-Hauptfeldpremiere) stehen unterdessen dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld der MSC Hamburg Ladies Open. Noma Noha Akugue hat genau wie Deutschlands Nummer eins Tamara Korpatsch dank ihrer Weltranglistenposition den Sprung ins Hauptfeld, in dem somit mindestens sechs deutsche Spielerinnen am Start sind, geschafft.