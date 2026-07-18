Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova muss Zwangspause einlegen

Vor einer Woche kämpfte Karolina Muchova in Wimbledon noch um den ersten Major-Titel ihrer Karriere. Nun musste sich die Tschechin einer Operation unterziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 17:23 Uhr

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© Getty Images Karolina Muchova muss pausieren

Einige Tage nach ihrer Niederlage im Finale von Wimbledon hat sich Karolina Muchova einer “kleinen Operation” unterzogen. Das teilte die Tschechin am Samstag via Instagram mit. Weitere Details nannte die Weltranglistensechste nicht.

“Alles ist gut gelaufen, und ich arbeite bereits an meiner Rückkehr”, schrieb Muchova, die nach der Operation “ein paar Wochen” ausfallen wird. Aus diesem Grund musste die 29-Jährige ihre Teilnahme am WTA-1000-Turnier in Toronto (2. bis 13. August) absagen.

Muchova vom Verletzungspech verfolgt

“Ich hatte mich sehr darauf gefreut, dort mein Debüt zu feiern, aber die Genesung steht an erster Stelle", meinte Muchova. Unmittelbar nach dem Event in Kanada steigt in Cincinnati (13. bis 23. August) ein weiteres 1000er-Turnier, ehe bei den US Open (30. August bis 13. September) die letzte Grand-Slam-Siegerin des Jahres gesucht wird.

Muchova hatte im Laufe ihrer Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der jüngeren Vergangenheit machten der zweifachen Grand-Slam-Finalistin vor allem ihre beiden Handgelenke zu schaffen.