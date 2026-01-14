WTA Hobart: Tatjana Maria streckt sich im Achtelfinale vergeblich

Tatjana Maria ist beim WTA-250-Turnier in Hobart im Achtelfinale an der Ungarin Anna Bondar gescheitert.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 08:15 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria scheiterte im Achtelfinale

Tatjana Maria ist beim WTA-250-Turnier in Hobart/Australien im Achtelfinale ausgeschieden. Einen Tag nach ihrem Sieg über die frühere Weltranglistenerste Venus Williams (USA) verlor Maria gegen Anna Bondar aus Ungarn 6:7 (7) und 5:7. Bondar hatte in der ersten Runde bereits Ella Seidel (Hamburg) geschlagen.

Maria (38) vergab im ersten Durchgang eine 4:1-Führung und im Tiebreak zwei Satzbälle, nach 2:19 Stunden musste sie sich geschlagen geben. Die vorherigen drei Duelle mit Bondar hatte Maria gewonnen, nun verpasste sie es in Hobart, weitere Matchpraxis vor den Australian Open in Melbourne (ab Sonntag) zu sammeln. Im dritten WTA-Match des Jahres war es ihre zweite Niederlage.

Ebenfalls im Viertelfinale von Hobart steht die topgesetzte Emma Raducanu. Die US-Open-Siegerin von 2021 gewann ihre wegen Regens vertagte Auftaktpartie gegen Camila Osorio mit 6:3 und 7:6 (2) und musste anschließend nicht zu ihrer Achtelfinalbegegnung gegen Magdalena Frech antreten. Die Polin hat Probleme mit ihrem linken Oberschenkel.

Das Einzel-Tableau in Hobart