WTA Hua Hin: Siegemund nach Vier-Stunden-Marathon im Viertelfinale

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Hua Hin (Thailand) nach einem Marathon-Match das Viertelfinale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.09.2024, 11:08 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat in Thailand Schwerstarbeit zu leisten

Die 36-Jährige aus Metzingen gewann im Achtelfinale nach 4:09 Stunden gegen die an Nummer fünf gesetzte Wang Xiyu aus China 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1) und trifft nun in der Runde der letzten acht auf die an drei gesetzte Chinesin Wang Xinyu (China/Nr. 3) oder Rebeka Masarova aus Spanien.

Wie die WTA mitteilte, war es das erste Match auf Tour-Level seit 2011, das länger als vier Stunden dauerte.

Dabei zeigte Siegemund vor allem kämpferisch einen guten Auftritt. Auf dem Weg zum Gewinn des ersten Durchgangs wehrte sie gleich drei Satzbälle ab. Im zweiten Satz blieb ein derartiges Comeback aus, nachdem sie erneut gleich ihr erstes Aufschlagspiel verloren hatte. Im Entscheidungssatz lag Siegemund schnell 3:0 in Front, ließ Wang dann aber noch einmal vorbeiziehen, ehe sie im Tiebreak den Viertelfinaleinzug perfekt machte.