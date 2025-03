WTA Indian Wells: Andreeva und Pegula weiter, Collins schon raus

Mirra Andreeva und Jessica Pegula sind mit einem glatten Zwei-Satz-Sieg in die vierte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Danielle Collins unterlag Elina Switolina.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 05:59 Uhr

Von Dubai nach Indian Wells – erst letzte Woche standen sich Andreeva und ihre Gegnerin Clara Tauson im Finale des WTA-500-Turniers gegenüber. Im „Tennis-Paradies“ hatte die Dänin nun die Gelegenheit auf eine Revanche, war aber chancenlos gegen Andreeva, die lediglich drei Spiele im ersten Satz abgab. Mit 6:3 und 6:0 zog die junge Dubai-Siegerin in die vierte Runde des Masters ein.

Prominenter Besuch war ebenfalls vor Ort: Das Sechzehntelfinale von Andreeva ließen sich auch Schauspieler Timothee Chalamet und Freundin Kyle Jenner nicht entgehen. Im morgigen Achtelfinale trifft die 17-jährige Neuntgesetzte auf Elena Rybakina.

Auch für Jessica Pegula lief alles nach Plan. Die Siegesserie der Austin-Open-Siegerin hält weiter an. Mit ihrem siebten Matchgewinn in Folge bezwang die Nummer vier der Welt die ungesetzte Xinyu Wang mit 6:2 und 6:1.

In der vierten Runde wartet Elina Svitolina auf die US-Amerikanerin. Svitolina hatte sich überraschend gegen Danielle Collins mit 6:2 und 6:4 durchgesetzt. Das Masters in Indian Wells war neben den Australian Open das einzige Turnier, an dem Collins teilnahm.

Hier das Einzel-Tableau der Damen