WTA Indian Wells: Barbora Krejcikova fixiert Achtelfinal-Hit

Barbora Krejcikova hat beim WTA-1000-Event von Indian Wells trotz verschenktem zweiten Satz das Achtelfinale erreicht und trifft nun auf Aryna Sabalenka. Auch Coco Gauff, Maria Sakkari und Jessica Pegula siegten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.03.2023, 06:58 Uhr

Barbora Krejcikova steht in Indian Wells im Achtelfinale

Für Aryna Sabalenka war der Arbeitstag am Sonntag in Indian Wells ein kurzer: Die Belarussin dürfte sich zwar noch ausgiebig warm gemacht haben, dann aber erreichte die Australian-Open-Siegerin die Nachricht, dass Gegnerin Tusrenko zum Aufeinandertreffen nicht wird antreten können. Für Sabalenka ging es demnach kampflos in die Runde der letzten 16. Und dort gegen Barbora Krejcikova, die für ihren Einzug ins Achtelfinale weitaus härter arbeiten musste.

Schlussendlich siegte die formstarke Tschechin dann aber doch gegen Xinyu Wang aus China - auch, wenn Krejcikova vor allem im zweiten Satz einiges liegen ließ und diesen schließlich im Tiebreak abgeben musste. Auch ansonsten gab es in der unteren Hälfte des Tableaus weitenteils Favoritensiege zu vermelden: Maria Sakkari und Karolina Pliskova fixierten ebenso ihr Viertelfinalduell wie Petra Kvitova und Jessica Pegula. Das letzte Achtelfinale am unteren Ende des Tableaus bestreiten Coco Gauff und Rebecca Peterson.

