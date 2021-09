WTA Indian Wells: Emma Raducanu kehrt in Kalifornien auf die Tour zurück

Die Veranstalter des großen Combined-Events in Indian Wells gaben bekannt, dass US-Open-Siegerin Emma Raducanu eine Wildcard erhalten wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2021, 21:04 Uhr

© Getty Images US-Open-Siegerin Emma Raducanu darf sich über eine Wildcard für das Mega-Event in Indian Wells freuen.

Man konnte praktisch schon davon ausgehen, aber nun ist es wirklich fix: Emma Raducanu wird mit Sicherheit ihre kurze Tour-Pause nächste Woche beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells beenden. Die Sensations-Siegerin der diesjährigen US Open wurde von den Veranstaltern des Mega-Events in der kalifornischen Wüste mit einer Wildcard bedacht. Die BNP Paribas Open im Südwesten der USA sind die letzte 1000er-Veranstaltung auf der Damentour in dieser Saison und neben den WTA-Finals in Guadalajara (Mexiko) das letzte große Highlight im Tennisjahr 2021.

Raducanu schafft es somit in Indian Wells auch auf die Gesetzten-Liste - um genau zu sein, wird die Britin als Nummer 19 in das Hartplatz-Turnier starten. Bislang haben lediglich drei vor der 18-Jährigen platzierte Spielerinnen ihre Teilnahme in den USA abgesagt: Ashleigh Barty, Naomi Osaka und Jennifer Brady. Barty und Osaka könnten ihre Saison 2021 bereits vorzeitig beendet haben, Brady laboriert schon seit eineinhalb Monaten an einer Verletzung am linken Fuß.

2020 wurde das Combined-Event in Indian Wells aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen, die Ausgabe von 2019 gewann die Kanadierin Bianca Andreescu im Finale gegen die Deutsche Angelique Kerber 6:4, 3:6, 6:4.