WTA Indian Wells: Iga Swiatek fixiert Popcorn-Match gegen Emma Raducanu

Titelverteidigerin Iga Swiatek steht beim ATP-Tour-1000-Turnier in Indian Wells im Achtelfinale. Dort trifft die Polin auf Emma Raducanu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 06:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek spielt nun gegen Emma Raducanu

Eine ehemalige US-Open-Siegerin hat Iga Swiatek auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung in Indian Wells schon aus dem Weg geräumt - jetzt wartet die nächste. Denn Swiatek spielt nach dem 6:3 und 7:6 (1) gegen Bianca Andreescu, die in New York City im Jahr 2019 ihren bislang größten Titel geholt hat, nun gegen Emma Raducanu.

Die Briten war in Flushing Meadows zwei Jahre nach Andreescu erfolgreich geblieben und setzte sich in der dritten Runde von Indian Wells gegen Beatriz Haddad Maia mit 6:1, 2:6 und 6:4 durch.

Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina gewann in einem der frühen Matches gegen Paula Badosa mit 6:3 und 7:5, Marketa Vondrousova beendete derweil das Comeback von Ons Jabeur. Die Tschechin setzte sich gegen Jabeur mit 7:6 (5) und 6:4 durch. Vondrousova, die 2019 bei den French Open das Endspiel erreichte und dieses gegen Ashleigh barty verlor, spielt im Achtelfinale gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells