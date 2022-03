WTA Indian Wells: Iga Swiatek gegen Maria Sakkari - Duell um die Nummer zwei

Iga Swiatek und Maria Sakkari haben beim WTA-1000-Event von Indian Wells das Endspiel erreicht. In diesem geht es neben dem Titelgewinn auch um die Nummer-zwei-Position in der Weltrangliste.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 19:42 Uhr

Iga Swiatek und Maria Sakkari kämpfen in Indian Wells auch um die Nummer-zwei-Position in der Weltrangliste

Barbora Krejcikova musste in diesen Tagen einigermaßen tatenlos mitansehen, wie sie in der nächsten Aktualisierung der Weltrangliste doch etwas durchgereicht wird. Die Tschechin, aktuell noch die Nummer zwei der Tenniswelt, wird ab Montag nur noch auf Platz vier zu finden sein. Denn mit Iga Swiatek und Maria Sakkari haben die ersten Verfolgerinnen Krejcikovas in Indian Wells das Endspiel erreicht, während die Tschechin verletzungsbedingt nicht an den Start gehen konnte. Und die Tschechin damit auch in der Weltrangliste überholt.

Maria Sakkari stoppte für ihren Einzug ins Endspiel am Freitag die Titelverteidigerin Paula Badosa in drei umkämpften Sätzen. Ein Erfolg, durch den für die Griechin auch die Nummer-zwei-Position in der Weltrangliste im Bereich des Möglichen bleibt. Fest steht nämlich: Wer am Sonntag als Siegerin aus dem Finale hervorgeht, die wird auch ab Montag erstmals in ihrer Laufbahn auf Platz zwei der WTA-Charts geführt werden.

Sakkari vs. Swiatek - Rematch aus Doha

Allzu sehr möchte sich Sakkari im Vorfeld des Endspiels von diesem Umstand jedoch nicht beeinflussen lassen, wie diese betonte: "Ich kann es immer noch nicht glauben. Vor acht Monaten war es unmöglich, das zu erreichen, und jetzt bin ich nur noch einen Sieg davon entfernt. Ich werde nicht darüber nachdenken, denn es war bereits ein sehr gutes Turnier", sagte Sakkari nach ihrem Halbfinalerfolg über Badosa. Nach wie vor sei es das Ziel der 26-Jährigen, sich Woche für Woche weiterzuentwickeln.

Für Iga Swiatek indes geht es in Indian Wells auch um den zweiten WTA-1000-Titelgewinn in Serie. Vor wenigen Tagen hatte die Polin noch in Doha in beeindruckender Manier die Trophäe gewinnen können, nun steht die Polin auch in Kalifornien im Endspiel. In Doha konnte die Polin indes den ersten Erfolg gegen Finalgegnerin Sakkari feiern, in der Vorschlussrunde hatte Swiatek in zwei Sätzen das bessere Ende für sich. In Indian Wells am Sonntag steht nun jedoch - auch in Hinblick auf die Weltrangliste - ungleich mehr auf dem Spiel.