WTA Indian Wells: Kerber startet mit Sieg gegen Martic

Angelique Kerber ist mit einem Sieg in das WTA-1000-Turnier in Indian Wells eingestiegen. Kerber gewann gegen Petra Martic mit 6:3 und 6:4.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 06.03.2024, 22:33 Uhr

Im dritten Anlauf hat die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) den ersten Erfolg bei einem Einzel-Turnier nach ihrer Baby-Pause gefeiert. Beim hochklassigen WTA-Turnier in Indian Wells gewann die 36-Jährige ihr Auftaktmatch gegen die drei Jahre jüngere Top-60-Spielerin Petra Martic aus Kroatien 6:3, 6:4. Nächste Gegnerin der früheren Weltranglistenersten in der Runde der letzten 64 beim 9,2-Millionen-Dollar-Turnier ist die lettische Weltranglistenzehnte Jelena Ostapenko.

Für Deutschlands ehemalige Spitzenspielerin platzte gegen Martic trotz ihres Absturz im Ranking unter Platz 600 wie erhofft der Knoten. Vor einer mehrwöchigen Pause hatte Kerber nach ihrer Teilnahme am United Cup zu Jahresbeginn bei den nachfolgenden Australian Open ihr Turnier-Comeback als Solistin nach 18-monatiger Karriere-Unterbrechung gegeben, dabei jedoch ihre Erstrunden-Aufgabe ebenso wenig meistern können wie Ende Januar beim WTA-Turnier im österreichischen Linz.

In Kalifornien erspielte Kerber sich ersten Satz mit ihrem zweiten Break einen Vorteil und nutzte nach 41 Minuten ihren zweiten Satzball. Im zweiten Durchgang verloren die Kontrahentinnen erneut jeweils einmal ihre Service, ehe Kerber im fünften Spiel erneut ein Break und damit praktisch schon die Entscheidung gelang. Nach einer Gesamtspielzeit von 91 Minuten verwandelte die Linkshänderin ihren zweiten Matchball.

Mit Tatjana Maria hat eine zweite Deutsche mit einem Sieg in Indian Wells begonnen. Maria schlug Arantxa Rus mit 7:6 (2) und 6:2 und spielt in Runde zwei gegen Jasmine Paolini, die vor wenigen Tagen in Dubai ihren größten Karriere-Triumph gefeiert hat.

