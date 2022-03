WTA Indian Wells live: Iga Swiatek vs. Maria Sakkari im Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Maria Sakkari bestreiten das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im Livestream beim Tennis Channel und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 21:00 Uhr

© Getty Images In Roland Garros 2021 hat Maria Sakkari Iga Swiatek besiegt

Fünftes Aufeinandertreffen von Iga Swiatek und Maria Sakkari. Und geht es nach den bisherigen Matches, dann geht die Griechin als leichte Favoritin in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells. Denn Sakkari ging drei Mal als Siegerin vom Platz, Swiatek gewann das jüngste Aufeinandertreffen in Doha.

Dort holte die Polin auch ihren insgesamt vierten Titel auf der Tour. Sakkari hält bei einem Championat, das sie 2019 in Rabat gewann.

Swiatek vs. Sakkari - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Iga Swiatek gegen Maria Sakkari gibt es ab 21 Uhr live im Livestream beim Tennis Channel.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells