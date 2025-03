WTA Indian Wells: Macht's Mirra Andreeva wie Madison Keys in Melbourne?

Mirra Andreeva wandelt beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells auf den Spuren von Australian-Open-Siegerin Madison Keys.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 12:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mirra Andreeva spielt um den nächsten großen Titel

Maria Sharapova, Nicole Vaidisova und nun auch Mirra Andreeva. Die Liste jener Spielerinnen, die vor ihrem 21. Geburtstag zehn Siege in Folge einfuhren, ist seit diesem Wochenende um einen Namen reicher. Die erst 17-jährige Russin zog am Freitag (Ortszeit) mit einem Dreisatzerfolg über Iga Swiatek ins Finale des WTA-1000-Turniers von Indian Wells ein - und feierte ganz nebenbei ihren elften Matcherfolg hintereinander.

Keine Frage: Spätestens mit ihrem Triumph beim hochkarätig besetzten Event in Dubai ist Andreeva in der Weltspitze angekommen. Wie groß der Sprung war, den die Weltranglistenelfte im vergangenen Monat gemacht hat, wird sich allerdings erst am Sonntag zeigen. Denn Finalgegnerin Aryna Sabalenka erwies sich bislang nicht unbedingt als Lieblingsgegnerin des Teenagers.

Sabalenka 2025 bereits zweimal gegen Andreeva siegreich

In diesem Jahr hatte Sabalenka sowohl in Brisbane als auch bei den Australian Open klar das bessere Ende für sich. “Die Matches, die wir bislang gespielt haben, sind nicht wirklich in meine Richtung gegangen”, sagte Andreeva nach ihrem Erfolg im Halbfinale. Dass sie das Zeug hat, die Weltranglistenerste zu besiegen, zeigte die Russin im Vorjahr: Im Viertelfinale der French Open 2024 gewann Andreeva in drei Sätzen.

Und sollte Andreeva vor dem Finale noch eine Motivationsspritze benötigen, könnte ein Blick auf eine kuriose Statistik helfen: Madison Keys, die im Indian-Wells-Halbfinale von Sabalenka zeitweise vorgeführt wurde, besiegte bei den Australian Open auf ihrem Weg zum Titel ab dem Achtelfinale Elena Rybakina, Elina Svitolina, Iga Swiatek und Sabalenka. In derselben Reihenfolge servierte in der kalifornischen Wüste bislang Andreeva ihre Gegnerinnen ab. Der letzte Schritt soll am Sonntag folgen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells