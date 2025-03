WTA Indian Wells: Aryna Sabalenka und Mirra Andreeva ziehen ins Finale ein

Aryna Sabalenka und Mirra Andreeva werden am Sonntag das Finale des WTA-1000-Turniers in Indian Wells bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 06:26 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ließ Madison Keys keine Chance

Aryna Sabalenka hat sich für die Niederlage im Finale der Australian Open eindrucksvoll revanchiert und beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells locker das Endspiel erreicht. Die Weltranglistenerste fertigte die frischgebackene Melbourne-Siegerin Madison Keys im Halbfinale mit 6:0 und 6:1 ab.

“Das Match bei den Australian Open war wirklich herzzerreißend für mich. Ich habe etwas Zeit benötigt, um mich davon zu erholen”, erklärte Sabalenka, die in den vergangenen Wochen alles andere als in Topform agiert hatte. Beim Erfolg über Keys, deren Siegesserie nach zuvor 16 Siegen in Folge endete, zeigte die Belarussin aber eine bärenstarke Leistung. Nach nur 51 Minuten Spielzeit stand der klare Zweisatzerfolg fest.

Andreava schlägt Swiatek

Im Finale bekommt es Sabalenka mit Mirra Andreeva zu tun. Die 17-Jährige, die zuletzt das WTA-1000-Turnier in Dubai für sich entschieden hatte, bestätigte im Halbfinale von Indian Wells ihre beeindruckende Form und rang Iga Swiatek mit 7:6 (1), 1:6 und 6:3 nieder. Für die Weltranglistenzweite aus Polen endete damit der Traum von der Titelverteidigung.

“Nachdem sie mich im zweiten Satz buchstäblich umgebracht hat, habe ich gedacht, dass ich einfach kämpfen werde", meinte Andreeva nach ihrem elften Sieg in Serie. “Das hat am Ende nicht so schlecht funktioniert.” Am Sonntag trifft die Russin zum bereits dritten Mal in dieser Saison auf Sabalenka, die beiden Duelle in Australien gingen klar an die Weltranglistenerste.

