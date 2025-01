Australian Open: Madison Keys entthront Aryna Sabalenka und gewinnt ersten Major-Titel!

Madison Keys hat am Samstag ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt! Die US-Amerikanerin gewann das Finale der Australian Open gegen Aryna Sabalenka mit 6:3, 2:6 und 7:5.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2025, 12:17 Uhr

© Getty Images Jubel bei Madison Keys

Madison Keys ist am Ziel ihrer Träume angelangt! Die US-Amerikanerin gewann das Finale der Australian Open am Samstag gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka mit 6:3, 2:6 und 7:5 und holte somit den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere.

Keys gelang in der Rod Laver Arena ein Start nach Maß und nahm Sabalenka, die in Melbourne in den vergangenen beiden Jahren triumphiert hatte, im ersten Durchgang gleich dreimal den Aufschlag ab. Nach nur 35 Minuten ging der Eröffnungssatz dank einer brillanten Rückhand entlang der Linie mit 6:3 an die 29-Jährige.

Sabalenka kommt zurück, Keys behält die Nerven

Danach wendete sich das Blatt allerdings umgehend. Sabalenka, die auch den Stoppball immer wieder gewinnbringend einsetzte, machte nun deutlich weniger Fehler und gewann den zweiten Satz deutlich mit 6:2.

Im dritten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Sowohl Keys, die im Halbfinale gegen Iga Swiatek einen Matchball abgewehrt hatte, als auch Sabalenka brachten ihre Aufschlagsspiele ohne Probleme durch. Erst beim Stand von 6:5 gelang Keys das entscheidende Break, nach 2:02 Stunden Spielzeit verwandelte sie ihren zweiten Matchball zum 6:3, 2:6 und 7:5-Erfolg.

Keys: “Das bedeutet mir die Welt”

Während Keys über den größten Sieg ihrer Karriere jubeln durfte, endete Sabalenkas Serie in Melbourne nach zuvor 20 Siegen in Folge. Nach dem Match flüchtete die 26-Jährige, die auch nach den Australian Open die Nummer eins der Welt sein wird, zunächst in die Katakomben der Rod Laver Arena.

Bei der anschließenden Siegerehrung präsentierte sich Sabalenka als faire Verliererin, Keys konnte ihr Glück unterdessen kaum fassen. "Ich fühle mich in Melbourne so sehr zu Hause. Hier meinen ersten Grand Slam zu gewinnen, bedeutet mir die Welt", sagte die US-Amerikanerin mit brüchiger Stimme: “Ich bin so glücklich.”

