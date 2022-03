WTA Indian Wells: Maria Sakkari lässt Petra Kvitova keine Chance, Anett Kontaveit scheitert

Maria Sakkari hat beim WTA-1000-Event von Indian Wells in beeindruckender Manier das Achtelfinale erreicht. Die Griechin ließ Petra Kvitova am Montag nicht den Hauch einer Chance und trifft nun auf Überraschungsfrau Daria Saville.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 06:24 Uhr

Eigentlich hatte das Auftaktmatch bei den Damen am Montag einiges an Spannung versprochen: Maria Sakkari bekam es zur Mittagszeit in Kalifornien mit der Tschechin Petra Kvitova zu tun. Während die ehemalige Weltranglistenzweite im ersten Satz Sakkari zumindest zunächst etwas entgegensetzen konnte, überrollte die Griechin ihre Kontrahentin im zweiten Satz komplett. Das eindrucksvolle Endergebnis: 6:3 und 6:0 für Sakkari nach gerade einmal 66 Minuten.

In der Runde der letzten 16 geht es für die Griechin nun gegen Daria Saville. Die Qualifikantin, Nummer 409 der Tenniswelt, setzte in der Runde der letzten 32 ihre hervorragenden Lauf in Kalifornien fort und besiegte Elise Mertens in einem umkämpften Match in knapp unter drei Stunden mit 6:3, 4:6 und 6:3.

Kontaveit und Vondrousova mit hartem Kampf

Im Stadium zwei lieferten sich Anett Kontaveit, Nummer fünf der Damen-Tenniswelt, und Marketa Vondrousova einen epischen Fight. Nachdem die Estin Satz eins noch einigermaßen locker mit 6:3 hatte gewinnen können, entwickelte sich Satz zwei zum Krimi: mit dem besseren Ende für die Tschechin, die das Match mit 7:5 in einen Entscheidungssatz schickte.

Auch in Satz drei schenkten sich die beiden Damen rein gar nichts: Etliche umkämpfte Games später - Kontaveit war zwischenzeitlich bereits mit Break vorangelegen - musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem bewies Marketa Vondrousova die besseren Nerven und fixierte schließlich den 3:6, 7:5 und 7:6 (5)-Erfolg. In der Runde der letzten 16 geht es nun gegen Veronika Kudermetovam die von einer Verletzung der Tschechin Marie Bouzkova profitierte. Beim Stand von 4:6, 2:0 aus ihrer Sicht musste Bouzkova aufgeben.

