WTA Indian Wells: Mirra Andreeva zeigt Elena Rybakina die Grenzen auf

Mirra Andreeva hat im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Indian Wells ihren neunten Erfolg am Stück gefeiert und Elena Rybakina glatt in zwei Sätzen besiegt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 07:43 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva zeigte erneut eine starke Leistung

Mirra Andreeva hat ihre beeindruckende Form auch im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers von Indian Wells bestätigt und auf souveräne Art und Weise das Viertelfinale erreicht. Die erst 17-jährige Russin besiegte die Weltranglistensiebte Elena Rybakina am Dienstag (Ortszeit) nach nur etwas mehr als einer Stunde Spielzeit mit 6:2 und 6:1.

Andreeva, die zuletzt das Event in Dubai für sich entschieden hatte, feierte damit ihren bereits neunten Sieg en suite. “Ich war so aufgeregt, heute Abend zu spielen. Ich bin mit mit all meinem Mut auf den Platz gegangen und habe versucht, mein bestes Tennis zu zeigen", meinte der Teenager nach der Partie.

Svitolina schaltet Pegula aus

Im Viertelfinale bekommt es Andreeva mit Elina Svitolina zu tun. Die Ukrainerin setzte sich in ihrer Achtelfinalbegegnung gegen die an Position vier gesetzte Lokalmatadorin Jessica Pegula mit 5:7, 6:1 und 6:2 durch.

Als letzte Spielerin in der unteren Hälfte zog spät am Dienstagabend die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng ins Viertelfinale ein. Die 22-Jährige besiegte Marta Kostyuk mit 6:3 und 6:2 und fordert nun Iga Swiatek, die ihrerseits im Achtelfinale glatt gegen Karolina Muchova gewonnen hatte.

Das Einzel-Tableau der Frauen in Indian Wells