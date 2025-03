Indian Wells: Iga Swiatek rauscht über Muchova hinweg

Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek hat ohne Probleme das Viertelfinale in Indian Wells erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 21:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Das ging zügig: Nur 57 Minuten brauchte Iga Swiatek für ihren Sieg über Karolina Muchova - 6:1, 6:1 hieß es für die Nummer 2 der Welt gegen die 15.

Swiatek steht damit zum vierten Mal in Folge in der Runde der letzten Acht beim Turnier in der kalifornischen Wüste. 2022 und 2024 ging sie jeweils als Siegerin aus der Turnierwoche heraus.

Und auch in diesem Jahr rauscht sie durchs Feld, hat bislang in drei Matches nur sechs Spiele abgegeben. Und das bei Gegnerinnen wie Muchova, Caroline Garcia und Dayana Yastremska durchaus gegen namhafte Konkurrenz.

Swiatek trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Qinwen Zheng und Marta Kostyuk.

Zum Einzel-Draw in Indian Wells