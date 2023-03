WTA Indian Wells: Ons Jabeurs Knie erst bei 80 Prozent des Normalzustands

Die Tunesierin Ons Jabeur erklärte in der Pressekonferenz nach ihrem Auftakterfolg beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells, dass ihr lädiertes Knie noch nicht auf vollem Belastungsniveau ist.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 15:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Obwohl Ons Jabeur noch mit ihrer körperlichen Verfassung kämpft, schaffte sie den erfolgreichen Autakt beim WTA-Tour-1000-Event in Indian Wells

Ons Jabeur sprach nach den diesjährigen Australian Open von einem "kleinen Eingriff", dem sie sich unterziehen lassen müsse. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres war für die Nordafrikanerin schon in der zweiten Runde gegen die Tschechin Marketa Vondrousova in drei Sätzen Schluss gewesen. Danach hatte sich die 28-Jährige von der Damentor zurückgezogen, um eben besagten Eingriff in die Wege zu leiten.

Viele Details zu der Verletzung Jabeurs waren nicht bekannt, nun sprach sie bei ihrem Comeback beim großen Combined-Event in Indian Wells etwas offener über die Verletzung, die die letzten beiden Monate die volle Aufmerksamkeit der Tunesierin benötigte. Trotz des Dreisatz-Erfolgs in der zweiten Runde gegen die Polin Magda Frech, wähnt sich Jabeur noch nicht wieder völlig auf der Höhe ihrer Schaffenskraft.

Verletzung noch immer etwas mysteriös

"Das Knie wird besser - ich würde sagen es ist bei 80 Prozent, aber ich komme den 100 Prozent immer näher. Wenigstens sind die Schmerzen nicht mehr da. Ich werde stärker und bekomme langsam wieder meine natürlichen Bewegungen zurück", meinte die Wimbledon- und US-Open-Finalistin des Vorjahres.

Ob es möglicherweise zu früh war, im Tennis Paradise von Kalifornien wieder auf die Tour zurückzukommen? "Es war eine schwierige Entscheidung, und ich war diejenige, die darauf bestand, nach Indian Wells und Miami zu kommen. Es war wahrscheinlich zu früh, aber ich habe es zu einer neuen Challenge für mich gemacht. Nach dem ersten Satz habe ich es bereut (lacht), aber dann habe ich mir gedacht, ich muss akzeptieren, was passiert, kämpfen und sehen, wie es läuft."

Völlige Klarheit, was die körperlichen Probleme der aktuell Weltranglisten-Vierten betrifft, gibt es jedoch noch nicht. Jabeur meinte auf Nachfrage: "Ich brauche noch etwas Zeit. Aber wenn die Zeit reif ist, werde ich euch wissen lassen, was wirklich passiert ist. Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht darüber sprechen."

Das Einzel-Tableau aus Indian Wells.