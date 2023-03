WTA Indian Wells: Rybakina überrollt Swiatek, im Endspiel nun gegen Sabalenka

Bim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells kommt es im Finale zu einer Neuauflage des Endspiels der Australian Open: Aryna Sabalenka trifft auf Elena Rybakina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 06:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Elena Rybakina steht in Indian Wells im Endspiel

Das war nicht einmal knappe: Weder Arnya Sabalenka noch Elena Rybakina hielten sich mit ihren Gegnerinnen am Freitag in Indian Wells lange auf. Sabalenka besiegte Maria Sakkari sicher mit 6:2 und 6:3. Überraschender, vor allem in der Deutlichkeit, war das 6:2 und 6:2 von Rybakina gegen Iga Swiatek. Auch wenn die Kasachin in Melbourne gegen Swiatek ebenfalls in zwei Sätzen erfolgreich geblieben war.

Damit bleibt es auch dabei, dass eine Titelverteidigung bei den Frauen in Indian Wells fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Zuletzt war dies Martina Navratilova im Jahr 1991 gelungen. Swiatek und Sakkari hatten vor knapp zwölf Monaten übrigens das Endspiel bestritten.

Nach den Erfahrungen der Australian Open dürfen sich die Tennisfans auf ein hochklassiges Treffen zwischen Rybakina und Sabalenka freuen. Beim ersten Major des Jahres hatte sich die Belarussin nach drei Sätzen behaupten können und ihren ersten Major-Titel geholt. Elena Rybakina dagegen ist die regierende Wimbledon-Siegerin.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells