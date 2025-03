WTA Indian Wells: Sabalenka und Keys verabreden sich zur Revanche für die Australian Open!

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells kommt es zur Wiederauflage des Endspiels der Australian Open 2025 zwischen Aryna Sabalenka und Madison Keys. Und das schon im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2025, 07:13 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat in Indian Wells der Kälte getrotzt

Aryna Sabalenka hat als letzte Spielerin die Vorschlussrunde beim WTA-Tour-1000-Turnier in indian Wells erreicht. Die Weltranglisten-Erste besiegte Liudmilla Samsonova sicher mit 6:3 und 6:2. Und fixierte damit eine Wiederauflage des Endspiels der Australian Open vom Anfang der Saison 2025. Denn in der Vorschlussrunde geht es gegen Madison Keys, die Belinda Bencic beim 6:1 und 6:1 keine Chance ließ.

In Melbourne hatte sich Keys ja überraschend in drei Sätzen ihren ersten Major-Titel holen können. Und das, nachdem die US-Amerikanerin zuvor Elena Rybakina und Iga Swiatek besiegt hatte. Letztere ist in Indian Wells ja auch noch im Rennen um den großen Pott. Swiatek gewann gegen die Olympiasiegerin von Paris 2024, Qinwen Zheng, sicher mit 6:3 und 6:3 und trifft im Halbfinale auf Mirra Andreeva, die ihre Siegesserie auch gegen Elina Svitolina mit 7:5 und 6:3 prolongierte.

Sabalenka mit freundlicher Auslosung in Indian Wells

Andreeva war mit der Empfehlung des Turniersieges von Dubai nach Indian Wells gekommen. Auf dem Weg zu ihrem bis dato größten Titel hatte sie auch Swiatek besiegt - und das mit 6:3 und 6:3 ziemlich glatt.

Für Sabalenka wird das Treffen mit Keys dagegen der erste richtig prominente Test in Indian Wells werden. Die Nummer eins der Welt hat bislang eine angenehme Auslosung genutzt, um sich für das Halbfinale warm zu spielen. Vor der Partie gegen Samsonova musste die Belarussin nämlich “nur” gegen McCartney Kessler, Lucia Bronzetti und Sonay Kartal ran.

