WTA Indian Wells: Swiatek fegt über Zheng ins Halbfinale

Mit einer erneut beeindruckenden Vorstellung fertigte die polnische Weltranglisten-2. Iga Swiatek im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers in Indian Wells die Chinesin Qinwen Zheng in zwei glatten Sätzen ab und revanchierte sich damit für die Niederlage bei Olympia im letzten Jahr.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 21:08 Uhr

© Getty Images Mit einem jeweiligen Traumstart in beiden Sätzen siegte Iga Swiatek glatt gegen Qinwen Zheng.

Im Viertelfinale des WTA-1000er-Turniers in Indian Wells sah sich die Weltranglisten-2. Iga Swiatek der an Nr. 8 gesetzten Qinwen Zheng gegenüber. Auch wenn die direkte Bilanz vor der Begegnung mit 6:1 deutlich für die Polin sprach, fügte die Chinesin ihrer Gegnerin in der Vorsaison im Halbfinale des olympischen Tennisturniers in Paris eine empfindliche Niederlage zu.

Dennoch schien die 23-jährige Swiatek die Geschehnisse in Paris bestens verarbeitet zu haben und startete furios mit einer schnellen 3:0-Führung in die Partie. Auch nach einem gehaltenen Aufschlagspielerin ihrer Gegnerin dominierte die fünffache Grand-Slam-Siegerin weiterhin mit ihren druckvollen Grundschlägen und baute die Führung auf 5:1 aus. Immerhin konnte sich die 22-jährige Zheng etwas steigern und zwei Spielgewinne in Folge für sich verbuchen, ehe Swiatek den Gewinn des ersten Satzes sicher ausservierte.

Auch im zweiten Akt agierte die Nr. 2 des Turniers aus Warschau bei äußerst windigen Bedingungen anfangs fehlerlos und konnte dabei die ersten vier Spiele für sich entscheiden. Gegen Ende der Partie fand Zheng bei eigenem Aufschlag noch einmal besser zu ihrem Rhythmus und schaffte erneut gegen Satzende das Break, konnte aber anschließend die 3:6, 3:6-Niederlage, besiegelt durch einen Doppelfehler, nach 94 Minuten nicht mehr verhindern.

Im Halbfinale trifft Swiatek auf die Siegerin der Begegnung zwischen der an Nr. 9 gesetzten Mirra Andreeva und der auf Position 23 geführten Ukrainerin Elina Svitolina.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells