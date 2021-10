WTA Indian Wells: Tag der Überraschungen - Swiatek, Svitolina und Fernandez verlieren

Zu Beginn des Achtelfinaltages beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells kam es zu zahlreichen Überraschungen: Iga Swiatek, Elina Svitolina und Leylah Fernandez mussten allesamt die Segel streichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.10.2021, 02:21 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek verlor gegen Jelena Ostapenko

Nach ihren zwei überzeugenden Auftritten zu Beginn des Turniers und dem überraschenden Aus der topgesetzten Karolina Pliskova galt Iga Swiatek vor Beginn der Achtelfinalpartien beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells als große Favoritin auf den Titel. Dieser Rolle muss sich nun jedoch eine andere Spielerin annehmen, schied die Polin am Dienstag doch in zwei Sätzen aus.

Jelena Ostapenko erwies sich im Stadium 3 als deutlich zu stark für die Weltranglistenvierte und siegte klar mit 6:4 und 6:3. Swiatek hatte zudem mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen, im zweiten Satz musste die 20-Jährige den Platz aufgrund von Magenproblemen zwischenzeitlich sogar verlassen.

Ostapenko trifft im Viertelfinale nun auf Shelby Rogers. Der US-Amerikanerin glückte gegen US-Open-Finalistin Leylah Fernandez ebenfalls eine Überraschung und setzte sich in einem packenden Duell nach Satzrückstand mit 2:6, 6:1 und 7:6 (4) durch.

Zuvor hatten die Zuschauer im Stadium 1 das Aus der an Position vier gesetzten Elina Svitolina gesehen. Die Ukrainerin, die mit Problemen an ihrem rechten Bein zu kämpfen hatte, unterlag Jessica Pegula klar mit 1:6 und 1:6. Die US-Amerikanerin bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Victoria Azarenka, die Aliaksandra Sasnovich mit 6:3 und 6:4 aus dem Turnier nahm, zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells