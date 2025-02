WTA Indian Wells: Venus Williams lehnt Wildcard ab!

Venus Williams wird nun doch kein Comeback beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.02.2025, 08:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Venus Williams hat abseits des Tennisplatzes ordentlich zu tun

Wenn man davon ausgeht, dass sich Venus Williams noch als aktive Tennisspielerin auf der WTA-Tour definiert, dann ist die bald 44-jährige US-Amerikanerin die erfolgreichste aktuelle Vertreterin ihrer Zunft. Denn Venus hat sieben Grand-Slam-Titel im Einzel auf ihrer Habenseite, fünf mal hat sie in Wimbledon gewonnen, zwei Mal zuhause bei den US Open. Am nächsten dran ist Iga Swiatek mit fünf Major-Championships.

Das mit der Aktivität scheint aber nicht letztgültig geklärt zu sein. Denn wie am gestrigen Sonntag bekannt wurde, wird Williams die ihr angebotene Wildcard für das WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells nicht annehmen. Sie habe andere Verpflichtungen, heißt es.

Keine Venus, dafür Petra Kvitova

Turnierdirektor Tommy Haas reagierte gewohnt professionell: „Unser Team wurde darüber informiert, dass Venus die Wildcard in diesem Jahr nicht annehmen wird. Wir wünschen Venus nur das Beste und hoffen, sie in der Zukunft wieder in Indian Wells zu sehen.“

Ein Comeback wird es allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geben: Denn Petra Kvitova fühlt sich nach ihrer Babypause wieder bereit für den großen Tenniszirkus. Und wird nach dem Einstieg in Austin auch im Tennis Paradise aufschlagen.