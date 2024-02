WTA Indian Wells: Venus Williams und Caroline Wozniacki erhalten Wildcards

Venus Williams und Caroline Wozniacki stehen dank Wildcards direkt im Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in Indian Wells.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 19:30 Uhr

© Getty Images Ein Bild vergangener Tage: Venus Williams und Caroline Wozniacki

Das Teilnehmerfeld beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells bekommt prominenten Zuwachs. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, erhielten die beiden ehemaligen Weltranglistenersten Venus Williams und Caroline Wozniacki Wildcards für das Event in der kalifornischen Wüste.

Williams wird erstmals seit 2019 in Indian Wells aufschlagen und dort ihr erstes Turnier im laufenden Kalenderjahr bestreiten. Danach plant die 43-Jährige, die zuletzt mit Problemen am rechten Knie zu kämpfen hatte, mit einem Start beim WTA-1000-Turnier in Miami.

Auch Wozniacki wird nach fünf Jahren Absenz nach Indian Wells zurückkehren. Zuvor wird die Dänin - ebenfalls dank einer Wildcard - noch beim WTA-500-Turnier in San Diego (26. Februar bis 3. März) antreten.

Das Event in Indian Wells findet vom 6. bis 17. März statt. Laut aktuellem Stand wird in der kalifornischen Wüste die gesamte Weltelite am Start sein. Titelverteidigerin ist die Kasachin Elena Rybakina.