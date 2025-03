WTA Indian Wells: Verbesserte Gauff folgt Keys ins Achtelfinale

Coco Gauff ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Maria Sakkari in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 23:27 Uhr

© Getty Images Coco Gauff steht in Indian Wells im Achtelfinale

Im Vergleich zu ihrem ersten Einsatz in Indian Wells 2025 war bei Coco Gauff zumindest eines zu erkennen: Das ganz große Drama blieb diesmal aus. Denn während Gauff gegen Moyuka Uchijama erst im Tiebreak des dritten Satzes erfolgreich geblieben war, gewann sie ihr Drittrunden-Match gegen Maria Sakkari mit 7:6 (1) und 6:2. Im Achtelfinale trifft die US-Amerikanerin entweder auf Belinda Bencic oder Diana Shnaider.

Spannend hatte es davor Madison Keys gemacht. Die Triumphatorin bei den Australian Open 2025 wähnte sich gegen Elise Mertens zu mehreren Zeitpunkten auf der Siegerstraße, musste aber über die volle Distanz gehen, ehe das 6:2, 6:7 (8) und 6:4 feststand. Keys bekommt es nun entweder mit Emma Navarro oder Donna Vekic zu tun.

Für Madison Keys ist es der erste Auftritt seit dem Titelgewinn in Melbourne. Coco Gauff dagegen hat einen enttäuschenden Trip in den Nahen Osten hinter sich, wo sie in Doha und Dubai jeweils früh die Segeln streichen musste.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen