WTA Istanbul: Bouchard und Tig bestreiten Finale

Eugenie Bouchard und Patricia Maria Tig werden sich im Finale des WTA-Turniers von Istanbul gegenüberstehen. Beide setzten sich im Halbfinale in zwei Sätzen durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.09.2020, 08:55 Uhr

© Getty Images Eugenie Bouchard steht im Finale von Istanbul

Eugenie Bouchard, die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt und in der zweiten Runde die topgesetzte Svetlana Kuznetsova aus dem Turnier genommen hatte, behielt gegen Paula Badosa aus Spanien klar mit 6:3 und 6:2 die Oberhand.

Damit steht die Wimbledon-Finalistin des Jahres 2014 erstmals seit dem Event in Kuala Lumpur vor vier Jahren wieder in einem WTA-Finale. Zudem wird sich Bouchard, die in der Weltrangliste derzeit nur auf Platz 272 liegt, nach dieser Woche wieder in den Top 200 des Rankings einfinden.

Im Kampf um ihren zweiten Turniersieg nach jenem in Nürnberg 2014 bekommt es Bouchard mit Patricia Maria Tig zu tun. Die Rumänin gewann in ihrem Halbfinale gegen die tschechische Qualifikantin Tereza Martincova mit 6:3 und 6:3.

