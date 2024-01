WTA: Jelena Ostapenko komplettiert Linz-Feld

Morgen bestreitet Jelena Ostapenko noch das Doppel-Endspiel bei den Australian Open 2024. Kommende Woche schlägt die Lettin in Linz auf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 16:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jelena Ostapenko wird kommende Woche in Linz aufschlagen

Turnierdirektorin Sandra Reichel hat in einer Night Session noch einen Top-Ten-Star verpflichtet: Die formstarke Jelena Ostapenko, die bei den Australian Open aktuell noch im Doppelfinale steht, erhält die dritte Wildcard und komplettiert das starke Teilnehmerinnenfeld des Upper Austria Ladies Linz! Die Weltranglistenzehnte aus Lettland bestritt 2019 das denkwürdige Linz-Finale gegen Coco Gauff (3:6, 6:1, 2:6) – diesmal würde sie gern in Oberösterreich triumphieren. „Ich freue mich sehr darauf, zum Upper Austria Ladies Linz zurückzukehren. Ich habe so viele tolle Erinnerungen an das Turnier und die schöne Stadt Linz. Vor fünf Jahren habe ich es bis ins Finale geschafft. Vielleicht kann ich es dieses Jahr noch ein bisschen besser machen.“ Die French-Open-Siegerin von 2017 betont: „Es wird sicher ein großartiges Turnier!“ Beim Upper Austria Ladies Linz, das seine Premiere als WTA-500er-Turnier feiert, geht es vom 28. Januar bis 4. Februar um 922.573 US-Dollar Preisgeld und eine neu kreierte ikonische Siegerinnen-Trophäe von Swarovski.



Jelena Ostapenko, die einst mit ihrem Roland-Garros-Triumph als 20-Jährige über Nacht zum Superstar wurde, hat sich zuletzt wieder richtig stark in die Weltspitze zurückgespielt. Unmittelbar vor den Australian Open gewann sie das WTA-500er-Turnier in Adelaide. In Melbourne greift die 26-Jährige aus Riga an der Seite der Ukrainerin Lyudmyla Kichenok im Endspiel am frühen Sonntagmorgen (europäischer Zeit) gegen Elise Mertens/Hsieh Su-wie nach dem Doppeltitel. Sie hat in ihrer Karriere bereits mehr als 14 Millionen US-Dollar Preisgeld und sieben WTA-Titel gewonnen. 2018 erreichte sie mit Platz fünf ihre bisher beste Karriere-Platzierung.

Wimbledon-Siegerin Vondrousova muss passen

Sandra Reichel freut sich, dass sie – nach Australian-Open-Shootingstar Dayana Jastremska (Ukraine) – nun die zweite Weltklasse-Spielerin noch kurzfristig für die Line-up des Linzer Damentennis-Klassikers gewinnen konnte: „Jelena hat mit Linz noch eine Rechnung offen, ich weiß, dass sie hier unbedingt den Titel holen will. Ich schätze sie sehr als Persönlichkeit und Tennisspielerin, sie ist eine wie keine! Jelena gewann in jungen Jahren bereits ein Grand-Slam-Turnier. Aktuell ist sie wieder in dieser imposanten Form, in der sie jede Spielerin der Welt schlagen kann. Ihre schnellen Schläge gehören zu den allerschnellsten auf der gesamten Tour. Ich weiß, dass sie unser Linzer Tennispublikum mitreißen wird.“



Absagen musste leider Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova. Die Weltranglisten-Siebte aus Tschechien hat sich eine Schulter-Verletzung zugezogen, die sie bereits in Australien beeinträchtigte: „Es tut mir leid, dass ich dieses Mal in Linz nicht mitspielen kann. Ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder einmal bei diesem schönen Turnier zu spielen, aber leider braucht mein Körper etwas Erholungszeit. Ich wünsche dem Turnier alles Gute und viel Erfolg bei seiner ersten Auflage als WTA 500 und hoffe, dass ich meine österreichischen Fans bald wiedersehen werde“, sagt die 24-Jährige.